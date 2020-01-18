Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza verilecek

MEB, öğretmenler ile birlikte uzman öğretici, usta öğretici için önemli bir çalışma başlattı. Personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara para cezası verilecek. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

MEB, önemli bir konuya yönelik çalışma başlattı. Bakanlık, özel okullarda çalışan ve sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici dahil tüm personel için özel okullara idari para cezası uygulamak için hazırlıklara başlandı.

Bu çalışmaya göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7´nci maddesi gereğince personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara 10 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak. Para cezası aldığı halde aynısı tekrarlanıyorsa bu seferde ceza 50 bin 737 lira olarak uygulanacak. Üçüncü seferde ise artık para cezası uygulaması yapılmayıp özel okul sürekli olarak kapatılacak.

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