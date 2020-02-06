Öğrencilerin Ortaöğretim Başarısı İçin Yeni Sistem ve Model Önerisi,

Ortaöğretimde uygulacak yeni haftalık ders çizelgeleri mevcut sınıf geçme sistemi ile uyuşmadığı gayet açıktır. Bu kapsamda da sistemde zorunlu bir değişiklik söz konusu olacaktır.

Türkiye'de özellikle son dönemlerde, Ortaöğretimde sınıf geçme sistemi her zaman eleştiri konusu olmuştur. Ortaöğretimde yüksek başarı ortalaması hedeflaniyorsa, eleştirilere de kulak tıkamamak gerekiyor. Bu kapsamda, başarılı öğrenci ile başarısız öğrenciyi çokça ayırmayan, bölgelere hatta aynı bölgede okullar arasında dahi ölçme değerlendirme farklıklarının hatta uçurumların olduğu sistem ancak günü kurtarmaya yönelik olur.

Kamusaati ekibi olarak konuyu çok araştırdık elbette ki çocukların sınıfta kalmaları taraftarı değiliz. Tüm çocuklarımızı gençlerimizi ülkemizin geleceği için kazanmak durumundayız. Buna rağmen işlemeyen durumlara da mecburen tedbir almak gerekmektedir.

Son yıllarda yaşanan sistem ve uygulamalarında ki tecrübeler göstermiştir ki bir çocuk okulda problem yaratıyorsa bunun en önemli kaynağı evindeki/çevresindeki sorunlardan kaynaklıdır. Evinde/çevresinde mutlu olan bireylerin okulda problem çıkarmaları çok enderdir. Bölünmüş aileler, ekonomik sorunlar, aile içi şiddet... en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye'mizde artık ortaöğretimde eğitim öğretim gören bu çocukları kazanmanın yolu onlara gerekli desteği vermek evde yaşayamadığı sevgi, saygı ortamını okulda verebilmekten geçiyor. Daha çok ilgi daha çok özveri ile bu çocukları okul dışı eksiklikleri giderilebilir. İşte o zaman akademik başarıya odaklanabiliriz.

Tabii ki her şey bu sözleri yazmak veya ortaya başka fikirler atmak kadar kolay değil. Hatta "nerede yaşıyorsunuz?, nereden çıkarıyorusunuz bunları" bile deniliyordur bu yazı okunurken ama her konuyu ve kişiyi aynı kefeye koyarsak kazanamayız. başarı elde etmek yerine elde edilen başarıyıda azaltırız hatta ve hatta daha çok kaybederiz. Onlarcasından bir tanesini bile kazanmak bir başarı elde etmek emeğimize değer niteliktedir.

Bir de tabii ki okullar arasındaki farklılıklardan kaynaklı sorunlar var. Her okul fiziki durum, kadro, sınıf mevcudu... gibi bir çok alanda eşit değildir. Yani çocuğun mutsuz olmasını gerektirecek, başta benimsemediği bir ortam söz konusu olunca sorun çözülemiyor doğal olarak. Çocukların yüzde kaçı istedikleri, severek geldikleri, hedefleyip yerleştikleri okullarda okuyor ki? Bu alanı da güçlendirmek gerekiyor ve güçlü, donanımlı, benimsenen mahalle mektepleri olmalı, en iyi okul evine en yakın okuldur prensibine uygun olarak.

Gelelim sınıf geçme sistemine

Son zamanlarda bir çok sistem denendi... Beklemeli/bütünlemeli sistem, kredili sistem, ortalama ile geçiş vb.....

Her gelen bakan, yönetici bu kapsamda, yeni bir şeyler yapmaya çalıştı. Onlar bir şey yapmaya çalıştı ama sistemleri çalışmadı başarıyı da malesef azalttı. Bu kapsam bakacak olursak, Bugünkü sistemde gerçekten de 7-8 başarısız dersi olan öğrenci sınıf geçebiliyor. Hem de tek bir ders sorumluluğu olmadan.

Mevcut yürürlükte olan sistemde değişiklik, yukarıda söylediğimiz gerekçelerle tekrar gündeme geldi.

Belki beyin jimnastiği yapılır diye ortaöğretim kurumları için kamusaati.com olarak yeni bir sistem önerisi koyalım.

Öncelikle Ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerimize olmazsa olmaz dediğimiz yani liseden mezun olduğunda "bunu da mı bilmiyor?" "bu nasıl okudu lisede?" dedirtmeyecek konuların esas alındığı bir yapı kurulmalı. Yani müfredat güncellenmeli ve önemli olan konuları herkes tarafından bilinmeden lise bitirme söz konusu olmamalı, Herkes öğretmen, mühendis, doktor olmayacak doğru ama herkes lise mezunu oluyor/olacak. Bu kapsamda;

- Evet 3 dersten sorumlu sınıf geçme devam edebilir ama bu sorumluluk bir sonraki yıl azaltılmalı.

- Ortalama ile sınıf geçme kaldırılmalı çocukların sadece bazı derslere yoğunlaşması önlenmeli.

- Eksikliği tespit edilmiş öğrenciler daha öğretim yılı başında özellik son derece öz veri ile seçilmeli ve okul tarafından hafta sonu veya akşam kurslarına tabi tutulmalı. Bunun için belli derslerden merkezi seviye tespit sınavı yapılabilir buna göre eksit öğrencilere vericek kurslar ile hemen hemen her öğrencinin aynı başarı seviyelerine gelmeleri sağlanabilir.

- Yıl içerisinde ikinci dönem sonunda her dersten bir sınav, büyüklük durumuna göre ilçe/il düzeyinde yapılabilir. Böylece okulların tomografisi çekilebilir.

- Sorumlu geçen öğrenciler ve en fazla 7 ders olmak üzere sınıf tekrarına kalan öğrenciler yaz döneminde kursa alınabilir. Kurslar yetiştirme kursu şeklinde okul/ilçe düzeyinde planlanabilir.

- Yetiştirme kurslarından sonra ders geçmeye yönelik sınavlar düzenlenir. Bu sınavlara; kursa katılmayan başarısız dersi olan öğrencilerin de tamamı girebilir. Yani kurs zorunlu değildir.

- Sınavlar sonucunda başarısız ders sayısı 3 ve daha az kalanlar bir üst sınıfa geçerler. Sorumlu oldukları dersleri gelecek yıl vermek üzere.

- Sorumlu geçen öğrenci bir sonraki yıl direkt (tüm derslerden başarılı olarak) geçmişse önceki yıla ait sorumlu olduğu derslerden sorumluluğu kaldırılabilir.

- Ders yılı sonunda 7 den fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrarında bırakılırlar.

Sınıf tekrarına kalan öğrencinin önünde iki seçenek olmalı:

1- Bir yıl daha aynı sınıf okuması,

2- Açık öğretim Lisesine (mesleki dahil) giderek başarısız dersleri tamamlaması

- Bunun için Açıköğretim Lisesi ile örgün eğitim kurumlarının ders entegrasyonu sağlanmalıdır.

- Açık öğretime devam ederek bir yıl sonunda başarısız ders sayısını 3'e düşürenler sorumlu geçer. 3-7 arası başarısız dersi kalanlar ise yaz dönemi kursuna ve sınavlara tabi olurlar. Buna göre yukarıdaki sistem uygulanır.

Bu öneri tabii ki geliştirilebilir, değiştirilebilir. Önemli olan hem orta öğretimi hem de ortaöğretimden mezun olacak gençleri güçlendirmeyi amaçlamaktır. En önemlisi bu nasıl lise mezunu dedirtmediğimiz bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tabii ki olası uygulamalarda en önemli sorun uygulamanın yürürlük durumu olmaktadır. Öğrencilerin girişte geçerli olan kurallarla mezun olmaları esas olmalıdır. Bu nedenle uygulama yapılırken yeni başlayanlara yönelik olduğu önceden açıklanmalı ve bu şekilde uygulanmalıdır.

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