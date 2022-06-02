Öğrencilere öğretmenlerin istediği yardımcı kaynak bedava dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yıl sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak dağıtılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrenciye müjde verdi.

2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitapları verdiklerini belirten Erdoğan, bugüne kadar toplam 4 milyar kitap dağıtıldığını söyledi.

Ücretsiz 'yardımcı kaynak' desteği yolda

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir yenilik daha yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak dağıtacağız. Bu yeni uygulamanın öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."