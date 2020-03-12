MÜTHİŞ GELİŞME TÜRKİYE GENELİNDE TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

Koronavirüs nedeniyle okullarda ara tatil tarihi öne çekildi. İlk, orta ve liseler 16 Mart'ta tatile giriyor

ARA TATİL TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek.

Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.

16 MART İTİBARI İLE OKULLAR TATİL.

TATİLİN UZATILIP UZATILMAYACAĞI İSE DURUMUN GİDİŞATINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

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