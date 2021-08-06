Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın birkaç ay önce açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapacağı değişiklikler için harekete geçiliyor. Yeni bakanın bu hamleleri yapması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılanması için harekete geçti.

Bu kapsamda ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Eğitim kayıt bölgelerinde mahallerinde spor kulüpleri kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak. Okulların müzeler, teknoparklar ve bilim merkezleriyle işbirliği artırılacak.

Sabah gazetesinde yayınlanan habere göre MEB'in 2023 temel eğitim hamlesi şöyle:

İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak.

İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Tüm temel eğitimkurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.

İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

Bilim merkezleriyle işbirliği

Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.

Mahalle spor kulüpleri

Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.