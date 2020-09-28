MEB, okul öncesi anaokullarında aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67'inci maddesi gereği okul öncesi eğitim kurumlarında alınan aidatların, Covid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Yönetmeliğin 68'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Eylül ayında ücret tam olarak alınır ancak haziran ayında ücret alınmaz. Yarıyıl tatilinde ve ara tatilde ise aylık ücret tam olarak tahsil edilir. Okula kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir." ifadesine yer verilmiş olup 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatili, Covid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020 tarihlerine alındığından ara tatil olan bu tarihlerde belirlenen normal aidatın alınması, salgın nedeniyle alınan karar gereği okulların tatil edildiği diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

kaynak memurlar.net