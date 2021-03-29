risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin il bazlı alınan kararlarla devam edeceğini açıkladı.

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
29 Mart 2021 Pazartesi 22:54

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin güncellenen risk haritası sonrası, 58 ilin kırmızıya dönmesiyle yeni kısıtlamalar getirildi.

Açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama bekleniyordu. MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İL BAZLI KARARLARLA DEVAM EDİLECEK"

"Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek.

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

"MEVCUT KARARLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber