MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı ! Meb belge görseli asılsızdır dedi

Son dönemde işverenlerin 'işçiden' habersiz aldığı kararlarla ilgili şikayetler arttı. Söz konusu şikayetlerin başını, sosyal ve mali haklarda kısıtlamaya gidilmesi geliyor. Örneğin, bazı çalışanların işten çıkarılması ve bu kişilerin yaptığı işlerin diğer çalışanlara yüklenilmesi. Çalışanların, çalıştıkları servislerinin değiştirilmesi. Yıllık ücretli izinlerin bir kısmının ücretsiz izne çevrilmesi gibi…