MEB'den Okulların Açılması Konusunda Şok Açıklama Geldi hangi sınıflar okula başlayacak? 1 sınıf okula başlayacak mı?

hangi sınıflar okula başlayacak? 1 sınıf okula başlayacak mı? okullarda yüzyüze eğitim hangi sınıflardan başlayacak? haftada kaç gün okula gidecekler MEB: Yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak MEB'den Okulların Açılması Konusunda Şok Açıklama Geldi,Hangi Yaş Çocuklar Derse devam edecek ÖĞRENCİLER, İLK HAFTA TEK İKİNCİ HAFTA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME GİDEBİLECEKLER

MEB: Yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak

MEB'den bugün son dakika açıklaması geldi, "21 Eylül'de yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak" kararı alındı . Bu karar gereğince isteyen veli öğrencisini okula yollayacak istemeyen sağlık sebebi ile endişe yaşayan ailelerde online yapılan eğitimler ile devam edecek,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÖĞRENCİLER, İLK HAFTA TEK İKİNCİ HAFTA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME GİDEBİLECEKLER

Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıfların başlayacağı öğrenildi.

1. sınıflar ilk hafta 1 gün, ikinci hafta 2 gün okula gidecekler.

VELİLERİN ONAYI ALINACAK

Ayrıca, yüz yüze eğitim konusunda velinin rızasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ziya Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

“Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.

"AVRUPA ÜLKELERİNDE OKULLA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI"

Avrupa ülkelerinin neredeyse hepsi yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime adım atmış durumdadır . Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve kademeli başlangıçtan yanayız.

"İLK HAFTA 1 GÜN, İKİNCİ HAFTA 2 GÜN"

Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen alanında , Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; sayısı azaltılmış sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye kuralları çerçevesinde devam "ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek isteğimiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula gelerek eğitimini tamamlaycak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”