MEB'den geçici görevlendirilen personel hakkında hazırlık ödeneği görüş yazısı ulaştı
MEB'den geçici görevlendirilen personel hakkında hazırlık ödeneği görüş yazısı ulaştı
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere (EÖHS olmak şartıyla) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere (EÖHS olmak şartıyla) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı verdi.
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