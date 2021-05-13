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MEB: '17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

MEB: '17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak'
13 Mayıs 2021 Perşembe 00:00

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, “17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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