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MEB 15 tatil tarihini duyurdu!

MEB 15 tatil tarihini duyurdu! 15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İkinci ara tatil ne zaman Yaz Tatili Ne zaman

MEB 15 tatil tarihini duyurdu!
15 Aralık 2020 Salı 14:15

 MEB 15 tatil tarihini duyurdu!

 MEB 15 tatil tarihini duyurdu!  15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle ilk, ortaokul ve lise için eğitim yeniden uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilin 25 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Eğitim ve öğretimin koronavirüs salgını gölgesinde geçen Türkiye'de karne dönemi için geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin 22 Ocak'ta verileceğini duyururken sömestr tatilinin tarihini ise 25 Ocak 2021 olarak açıkladı.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca öğrenci alacakları karnelerin ardından 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak yarıyıl tatiline girecekler.

2. ARA TATİL

İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.

YAZ TATİLİ

Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, 30 Aralık 2020 yılı sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

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