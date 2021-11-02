Mahmut Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim konusunda net ifadeler kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi.

Bakan Mahmut Özer, sunum sonrası okullardaki yüz yüze eğitime değindi.

Uzaktan eğitimin kaliteli olduğunu vurgulayan fakat yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını belirten Bakan Özer, "Yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz ikili eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARARLIYIZ"

289 okulda ikili eğitime geçildiğini bildiren Bakan Özer, gerekli önlemleri aldıklarını da vurgulayarak "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün, sosyal medya üzerinden yüz yüze eğitimin devam edeceği yönünde açıklamada bulunmuştu.