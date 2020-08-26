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Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar

Öğrenciler, e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitimlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek- Devlet okullarında kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar yapılamayacak

Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:10

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitimlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebileceklerini bildirdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise ogrencilerinin egitim faaliyetlerini uzaktan egitimle surdurebileceğine ilişkin açıklama yapılmıştı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 2020-2021 egitim ve ogretim yılı sene başı is ve islemlerine ilişkin illere dün gönderilen yazıda, kronik rahatsızlığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak işlemler belirlendi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.

Buna göre, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

Okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyecek, ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediğinden kuşku duyulan durumlarda, köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırma yapılarak, ilgili kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılacak.

Derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.

- Kayıt sırasında bağış alınmayacak

Velilerden, okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların, ilgili mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildi.

Ayrıca, devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar da yapılamayacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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