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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanı Aygün, yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını söyledi.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
06 Ocak 2022 Perşembe 17:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

"HAYIRLI OLSUN"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.

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