KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanı Aygün, yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını söyledi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU
KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
"HAYIRLI OLSUN"
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.