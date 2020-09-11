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KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti

KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti

KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
11 Eylül 2020 Cuma 00:08
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bugün  sosyal medya hesabından KPSS sınavlarının açıklanacağı tarih ve sınav içeriğinin ne zaman açıklanacağına değindi;

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklaması:

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

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