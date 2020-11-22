0
0
0
0
13
0
0
0

KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak

KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak

KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak
22 Kasım 2020 Pazar 13:42

 KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak

 KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) sona erdi.

Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.


Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber