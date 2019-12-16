KPSS 2019/7 Tercih Klavuzu Belli Oldu ÖSYM KPSS 2019/7 Tercihleri Belirlendi Sağlık Bakanlığı KPSS Tercih klavuzu Yayımlandı

KPSS 2019/7 Tercih Klavuzu Belli Oldu

KPSS 2019/7 Tercih Klavuzu Belli Oldu ÖSYM KPSS 2019/7 Tercihleri Belirlendi Sağlık Bakanlığı KPSS Tercih klavuzu Yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2019/7 tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS 2019/7'de toplamda 8 bin 845 kontenjan bulunmaktadır

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması gereklidir

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre işe alınmak üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih

https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'ninadresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri yoğun ilgi görüyor. KPSS-2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla yapabilecekler. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI Sağlık Bakanlığının sözleşmeli Pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirileceklerdir. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında Web adresi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.



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