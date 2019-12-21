KPSS 2019/2 Tercih Sonuçları Belli Oldu

KPSS 2019/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken. Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. 3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanıbilecektir.

KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları belli oldu

03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sonlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından bilgi alabileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinebilecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik tanınacak olup, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih geçerli sayılmayacaktır.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri dikkate alınacak olup bu bilgilerde gerçeğe uygun olmayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları olmayacaktır, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekleri de apaaçık ortadadır.

4.5 Yerleştirme yönünden de adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak kaydı ile kadro ve pozisyonlara verilecek,. daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye gayret gösterilecektir, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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