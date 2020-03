Koronovirüs Sebebiyle Tatil Edilen Okullarda Tatil Uzayacak Mı ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin herkes tarafından merak edilen sorulara ve eğitim gündemi değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanımız Bakan Ziya Selçuk, okulların tatilinin uzayıp uzamayacağına dair, ''Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bakanlık olarak her türlü senaryoya hazırlanıyoruz bizim yaptığımız çeşitli senaryolara karşı hazırlıklarımız var. Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz. İkinci hafta yanı 24 Mart'tan itibaren tatil değil uzaktan eğitim. Öğrencilerimiz için 6 adet EBA televiyon kanalı açtık ve İnternet üzerinden EBA Sisteminde eğitim Öğretim Devam edecek. Okullardaki tatilin Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak." Fakat biz her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz açıklamasını yaptı.

SINAV İÇERİĞİ NASIL OLACAK

Televizyonda eğitimle ve İnternet Üzerinden Eba Sitemindeki Eğitimlerle tam bir eğitimin söz konusu olamayacağını, bunun farkında olduklarını ve tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz Okullarda yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." Uzaktan eğitimin amacı öğrencilerim eğitiminin eksik kalmamasıdır. Derdimiz Sınav Değil ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM

Derslerin Pazartesi günü başlayacağını belirten Bakan Selçuk, ders süresinin 20 dakika olacağını belirtti ve şu şekilde konuştu:

"Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil ev ortamından dolayı dikkat eksikliği olacağı için 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak. Ders ortamı gibi olmalı. Bir masa düzeni olabilir, ders izlerken veya çalışırken sürekli bir şeyin yenildiği, içildiği çok daha esnek bir ortam yerine daha ders ortamına benzer, sınıf ortamına odaklanmayı sağlayacak bir yaklaşım söz konusu olabilir.

SANAL SINIFLAR

Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak. Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz.

DERDİMİZ SINAV YAPMAK DEĞİL

Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' yada ,EBA üzerinden eğitim verdiğimiz öğrencilere Sınav Yapacağız diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak.

EN İYİ ÇİN, SONRA TÜRKİYE

Uzaktan Eğitim Sistemleri Konusunda Dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz. Daha İyi Olarak Gerekli olan yatırımları yapmaya devam ederek Dünyada Uzaktan eğitim Konusundan Dünyanın En iyisi Olma Yolundayız..

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ

Bugün Ösym tarfından 9 sınav ertelendi, Bu sınavlar içinde Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı. Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor.

VELİLERE ÇAĞRI

Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler."

OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI

Alınan tedbirler kapsamında okula gitmeyen öğrenci sayısına ilişkin verileri paylaşan Selçuk, "Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak." dedi.

Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladıklarını bildirdi.

