KKTC'DE Okullar Koronavirüs Darbesine Uğradı mı? Okullar Neden Erken Dönemde tatil Edildi ?İşte Detaylar..

KKTC'DE Okullar Koronavirüs Darbesine Uğradı mı?

KKTC'DE Okullar Koronavirüs Darbesine Uğradı mı? Okullar Neden Erken Dönemde Tatil Edildi ?İşte Detaylar..

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken de çok mühim açıklamalar yaptı.

Bunlardan birtanesine yakın zamanda ülke topraklarına gelen bir Alman turistte Korona virüse rastlanmış olması idi şuan okullarıda bu konuda önlem alabilmek adına tatil ettiklerine değindi

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar şuanki süreçte tatil edildiğini açıklayan Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda tekrar bir gözden geçirileceğine değindi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz günlerde Almanya'dan KKTC'ye ulaşan 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu .

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