0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2

KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' Verilecek mi?

KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' Verilecek mi? KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 nedeniyle karantinada olduklarından final sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' Verilecek mi?
Admin
Admin
05 Mart 2022 Cumartesi 20:18

KDK'nin kararına göre, Yalova Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 20 öğrenci, Kovid-19 karantinasında oldukları için final sınavlarına giremedi. Kendilerine daha önce mazeret sınavlarının yapılacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesi için KDK'ye başvurdu.

Gerekli incelemeleri yapan KDK, başvurucu öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK'nin kararında, üniversitenin söz konusu uygulamasının "devletin vatandaşın güvenini koruması gerektiği" prensibini zedelediği bildirildi. Kararda, kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan ve toplum sağlığının korunması için alınan idari tedbirlere riayet etmesinden dolayı mağdur edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
0
EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı
EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı
0
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.