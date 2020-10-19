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Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı ÖSYM Başkanlığı kaymakamlık sınavı soru ve cevaplarını yayımladı

Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
19 Ekim 2020 Pazartesi 17:20

Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan kaymakamlık sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru:

DUYURU
(19 Ekim 2020)

2020-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı


18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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