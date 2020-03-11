İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi! Üniversitelerden Flaş ‘corona virüsü’ kararı

İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi!

EĞİTİME ARA VERDİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi,bugün tarihi bir karara adım attı Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin Sonrası eğitime ara verdiğini açıkladılar. Diğer taraftan da Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam etme kararını aldı .

20 MART'A KADAR TATİL

Kadir Has Üniversitesi, yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı yazılı duyuru kapsamında 6-10 Nisan tarihleri aralığında gerçekleşecek bahar dönemi yarı yıl tatilinin, corona virüsü önlemi sebebi ile bugün öğle saati itibariyle başlayacak 20 Mart’ tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada üniversite dahilinde 23 Mart Pazartesi başlayacağı açıklanmıştır.

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