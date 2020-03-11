0
0
5
0
0
0
0
0

İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi! Üniversitelerden

İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi! Üniversitelerden Flaş ‘corona virüsü’ kararı

İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi! Üniversitelerden
11 Mart 2020 Çarşamba 14:31

İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi!

  EĞİTİME ARA VERDİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi,bugün tarihi bir karara adım attı  Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin Sonrası eğitime ara verdiğini açıkladılar. Diğer taraftan da Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam etme kararını aldı .

20 MART'A KADAR TATİL

Kadir Has Üniversitesi, yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı yazılı duyuru kapsamında  6-10 Nisan tarihleri aralığında gerçekleşecek bahar dönemi yarı yıl tatilinin, corona virüsü önlemi sebebi ile  bugün öğle saati itibariyle  başlayacak 20 Mart’ tarihine  kadar devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada üniversite dahilinde 23 Mart Pazartesi başlayacağı açıklanmıştır.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İlk Eğitim Tatili Üniversitelerden Geldi! Üniversitelerden
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber