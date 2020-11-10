İBB burs sonuçları açıklandı Üniversitede öğrenim gören 30 bin öğrenciye verilmesi öngörülen İBB bursu için başvuru sonuçları açıklandı. İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı... 2021 Burs Zamarı Ne Kadar?

İBB burs sonuçları açıklandı

İBB burs sonuçları açıklandı Üniversitede öğrenim gören 30 bin öğrenciye verilmesi öngörülen İBB bursu için başvuru sonuçları açıklandı. İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı... 2021 Burs Zamarı Ne Kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce öğrenci bu sorunun cevabını bekliyordu.

İBB Genç Üniversiteli sayfasında yapılan açıklamada burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde sonuçlanacağına işaret edilmişti.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

İBB burs sonuçları açıklandı.

İBB tarafından yapılan son açıklamada ise evrak eksikliklerini gidermek isteyen öğrencilerin son günü 1 Kasım diye açıklanmıştı.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek