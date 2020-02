Her öğrenciye 3 GB internet geliyor

'ÖĞRENCİLERE 3 GB ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada yenilenen eğitim Bilişim ağı Eba ve akademik destek tanıtım programında konuştu bakan Selçuk milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni Bilişim ağı ile ilgili yaptığı konuşmasında her öğrencilerin her öğrencimize bütün operatörlerden olmak kaydıyla aylık 3 GB ücretsiz internet erişim Hakkı imkan tanıyacağız her bir öğrencimiz Türkiye'nin her yerinden Telefon çeksin yeter internet erişimine ulaşma imkanı sağlayacak. Bunu pilot çalışmalar ile birkaç elimizde şu an denedik ve hala deniyoruz yenilenen eğitim Bilişim ağı Eba ve akademik destek tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Sürekli Sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağız dedi. Sürekli Sürdürülebilir gelişim öğretmenler açısından çok çok önemli. Kurslar programlar içerikler canlı eğitimler bir video Kütüphanesi eğitim erişme soru sorma cevabını alma Bütün bunların hepsi artık mümkün deprem ve hava durumu ile ilgili konularda öğrencilerimizin Her şeye erişim için de önemli bir fırsat olacaktır sürekli sürdürebilir eğitimi Türkiye'de bütün ilçe düzeylerinde kuracağız ki kurmaya başladık öğretmen destek noktaları fiziksel ortam açısından da bütün ülkeler Ankara Merkez'de yakalamak bir portalda buluşacaklar Diyelim ki benim geometri eğitim ile ilgili çok önemli çalışmam var Ve bunu paylaşmak istiyorum. Bunu Türkiye çapında bütün öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerimiz ile paylaşacağımız bir portal oluşacak öğrencimizin ve öğretmenimizin hayatının bütünlüğü eğitimi taşıma bütünsel olarak eğitimsel bir dönüşüm için hızla ilerliyoruz oluşturulan fiziksel ve Dijital atmosfer projemiz yenilikleri öğrencilere Anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bütün bu portlar işim Bütün her 1 öğrencimize bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı sağlayacağız. Her bir öğrencimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun. 3 GB internet ile bu Portalı erişim imkanı sağlayacak işte eğitimde fırsat adaleti benim fırsatım yok öğretmenim yok çok bas bir sorunu bile cevaplayamıyorum diyenlere bunu sağlamış olduk fırsat adaleti ile Türkiye'de neresinde olursa olsun isteyen herkesin bunu ayrışmasıyla altyapı kurmuş olduk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bu benim Türkiye'de gerçekleştirmek istediğim hayallerimden bir tanesiydi bu projeye benim açımdan çok çok değerli ve önemlidir Basın mensupları telefon operatörleri ve öğretmenlerimizden bu desteği görmek bizleri çok çok mutlu etti. Hepinize teşekkürler.

Peki öğrenciler 3 GB interneti nasıl el içecek bakan Ziya Selçuk projenin henüz tamamlanmadığını Şu an pilot illerde çalışmalar yapıldığını bu çalışmanın en kısa sürede tamamlanıp hayata geçirileceğini Ayrıca her öğrencinin de kendisine verilecek şifre ve kod ile birlikte bütün operatörlerden 3 GB ücretsiz erişim Imkanı kavuşacaklar proje en kısa sürede tamamlanıp il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ne gerek bir talimat yazıları gidecektir? Gerek bir talimat yazılar gittikten sonra okul müdürleri öğretmenler öğrencilere nasıl 3 GB internet hakkı tanım alacağının detaylı şekilde anlatacaklar.

