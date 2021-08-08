Flaş Haber Çocuklar da Aşılanacak! Aşı yaşının 15'e düşürülmesi için çalışma yürütülüyor Okulların açılması için çalışmaların yürütüldüğü Bilim Kurulu'nda aşı yaşının 15'e indirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dünya genelinde milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden geri kaldı.

Aksamaların yaşandığı eğitim alanında çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim görebilmeleri için aşı yapılmasına yönelik tartışmalar da arttı.

Türkiye’de de 6 Eylül’de okulların açılabilmesi için birtakım adımlar atmaya hazırlanıyor.

OKULLARIN AÇILMASI İÇİN YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan da bu hazırlık ve planlara ilişkin bilgi verdi. En önemlisinin Eylül ayından sonra çocukların eğitim hakkının devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Turan, “Online süreçte elimizden geldiğince eğitim desteklense de yüz yüze de olduğu kadar etkili bir eğitim yapmak çok mümkün değil. İlk hedefimiz okulları açabilmek için gerekli desteği sağlamak. Bu nedenle bu yönde konuşmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu okulları açmak tabii ki.” dedi.

İLK ETAPTA 15 YAŞ AŞILANACAK

Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu’nun gündemine geldiğini belirtip, Sağlık Bakanlığı’nın hedefine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabi ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var.”

"KISITLAMAK ZORUNDAYIZ"

Prof. Dr. Turan, iki doz aşısını olmuş kişilerin aşı şemasında göründüğünü, bunun da aşı kartını oluşturduğunu söyleyerek, aşı olan kişilerin topluma karşı sorumluluklarını almış bireyler olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle hem kendilerini hem çevresini hem de ülkesini korumuş olmakta. Aşılanmadıkları zaman insanlar hastalığın devam etmesine, hastalığın varyantlarının ortaya çıkışının hızını artırıyorlar. O nedenle birtakım kararlar almak zorundayız. Kalabalık mekânlara kişilerin girişini bir şekilde kısıtlamak ve sınırlamak durumundayız. Bu konuda da konuşmalar devam etmekte. Aşılı değilseniz de PCR gerekliliğine vurgu yapıyoruz. İki doz aşısını olmuş bireyler aşı şemasını tamamlamış gözüküyor aslında. Şu aşamada biz aşı şemasında aynı aşıdan iki kez aşılanmış olmayı ya da iki doz aşı sonrası üçüncü dozu önemsiyoruz. Eğer bu şekilde aşılanma gerçekleşirse bu bireylerin korunmuş olacağını düşünüyoruz.” dedi.

DSÖ'NÜN 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN AŞILANMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMESİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçen günlerde düzenlediği bir bilgilendirmede açıklama yapan DSÖ Kovid Uzman Komitesi üyesi Dr. Katherine O’Brien, okulların açık kalması gerektiğine dikkat çekmiş ve “Gençlerin veya çocukların okula devam etmeleri için aşı olma zorunluluğu yoktur. Bu durum onların okula gitmelerine engel olmamalı. Aşı, gerçekten daha fazla hastalık riski taşıyan çevrelerindeki yetişkinlerin korunmasıyla ilgili.” değerlendirmesi yapmıştı. DSÖ ayrıca şimdiye kadarki verilere dayanarak, 18 yaşın altındaki çocukların bugüne kadar bildirilen vakaların yüzde 8.5’ini oluşturduğunu bildirmişti.