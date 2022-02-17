EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları açıklandı.
05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 17 Şubat 2022 tarihinde saat 15.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ÖSYM BAŞKANLIĞI