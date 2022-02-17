EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı

Erdoğandan bir müjde daha! 'Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı' 'Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı' Erdoğan: Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 12 bin engelli kardeşimiz için daha istihdam imkanı açtık. Engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin arttığını görüyoruz.