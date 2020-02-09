Eğitime Ara iki Gün Kar Molası!! 20 ilde tatil İşte O İller

Eğitime Ara iki Gün Kar Molası!! Eğitime Ara iki Gün Kar Molası!! 20 ilde tatil İşte O İller Eğitime kar engeli... 21 şehirde okullar tatil

Yağan kar'ın engel yaşattığı birçok il için eğitime ara verilmek durumunda kalındığına değinen Vali Çeber bazı iller daha fazla kar yağışından olumsuz etkilendiği için o illere yönelik duyuru yayınladı..İşte o iller

Siirt, Gümüşhane, Samsun, Bursa, Hakkari, Sivas, Bolu, Kayseri, Düzce, Artvin, Kastamonu, Şırnak, Batman, Bitlis, Giresun, Van, Rize, Karabük, Zonguldak, Ordu ve Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime iki gün tatil edildi.

Valilikten gelen duyuruda , yoğun kar sebebi ile Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Van başta olmak üzere olumsuz hava koşulları kaynaklı 10 Şubatta eğitime iki gün ara verildi.

Yapılan Duyuru da , engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilmekte .

Trabzon'da okullar 2 gün tatil

Trabzon'ilimizde de çok etkili olan kar yağışı ardından okullar il genelinde 2 gün tatil edildi.

Konuyla alakalı Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali sosyal medya Hesabı üzerinden Duyurudu öğrencilerin kar tatili talebini geri çevirmedi, Rize'de okulları 2 gün tatil etti

Rize Valisi Kemal Çeber, il merkezi ve merkeze bağlı belde ve köylerde eğitimin felç oldu Giresun, Van, Rize, Karabük, Zonguldak, Ordu ve Trabzon'da olumsuz hava şartları sebebi ile eğitime ara verildi kar yağışı kaynaklı 2 gün ara verildiğini duyuruldu.

Çeber, Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi

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