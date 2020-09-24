Eba ve zomm uzerinde işlenen ders sayıları 4 saate indirildi

Eba ve zoom uzerinde işlenen ders sayıları 4 saate indirildi Zoom nasıl indirilir? Zoom ve EBA'da canlı dersler başladı! EBA cep uygulaması nasıl indirilir ve yüklenir? Bakan Selçuk: EBA'da 08.30'dan 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir Eba sistemi donduğu an zoom uygulamasına nasıl geçiş yapılıyor?İşte detayı..

Eba ve zoom uzerinde işlenen ders sayıları 4saate indirildi

Eba ve zoom uzerinde işlenen ders sayıları 4 saate indirildi Zoom nasıl indirilir? Zoom ve EBA'da canlı dersler başladı! EBA cep uygulaması nasıl indirilir ve yüklenir? Bakan Selçuk: EBA'da 08.30'dan 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir Eba sistemi donduğu an zoom uygulamasına nasıl geçiş yapılıyor?İşte detayı..

Milli Eğitim bakanlığının almış olduğu karar neticesinde eba ve zoom sistemi üzerinden canlı yayın ile yapılan dersler son zamanlarda erişim engeli ve öğrencilerin tamamının aynı anda derse yüklenmesi gibi bir takım nedenler ile sistem sorunu yaşanmaya devam etmektedir gerek bu sorunları çözümlemek gerek se çocukları daha az ekran karşısına almamak amacı ile 25 Eylül itibariyle ders sayısı 4 adet günlük yapılması gerektiğine karar vermiştir bu sürecin daha fazla verim sağlayacağı öngörülmektedir

ZOOM UYGULAMASI NASIL YÜKLENİYOR

Uzaktan eğitim için kullanılan, video konferans uygulaması olan Zoom, App Store ve Play Store gibi mobil uygulama marketlerinden indirilebiliyor. Aynı zamanda masaüstü versiyonuna Zoom uygulamasının internet sitesi üzerinden ulaşabilmeniz mümkün.

Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

ZOOM UYGULAMASINDA DERSE NASIL KATILINIR?

Zoom gibi görüntülü video bağlantı uygulamalarında, öğrenciler öğretmenleri tarafından gönderilen zoom bağlantılarına tıklayarak öğretmenlerinin oluşturdukları gruba katılabilirler.

Bağlantı dışında öğretmenlerinin gönderebileceği kodu, zoom uygulamasına girerek de gruplara katılabilirler.

Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

EBA UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR?

Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize indirdikten sonra gerekli izinlerin verilmesi gereken bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Uygulamanın talep ettiği izinleri verdiğiniz takdirde EBA uygulaması otomatik olarak cihazınıza yüklenecek.

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara EBA kurulumu yardımcı programlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler bu uygulamaların güvenliğini henüz bilmemektedir fakat BlueStacks uygulaması EBA'yı bilgisayarında kullanmak isteyen öğrenciler arasında en çok tercih edilenidir. Programı indirdikten sonra kurulum işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra ise Google hesabınızı bağlamanız gerekmektedir. Google hesabı bağlandıktan sonra uygulama tıp ki Google Play ya da APP Store mağazaları gibi karşınızda olacak. Mağazada EBA uygulamasını bulup bilgisayarınıza indirebilirsiniz. EBA üzerinden TC kimlik bilgilerinize ulaşılabildiğini unutmamanızda fayda var.