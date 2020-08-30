2020 - 2021 Eğitim Öğretim Dönemi Uzaktan Eğitim İle Başlıyor 31 Ağustos-18 Eylül Tarihleri Arası TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise Yayın Akışı Belli Oldu. İşte eba tv ders programı
Telafi eğitimi başlıyor. Geçtiğimiz dönemin önemli kazanımları ile eksik kalan konular telafi eğitimi süresince öğrencilere anlatılacak.
TRT EBA TV hazırlık dönemi yayın akışı belli oldu. Telafi eğitimi boyunca TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise için yayınlarına devam edecek.
TRT EBA TV'nin 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasındaki yayın akışı
TRT EBA TV YAYIN AKIŞLARI...
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