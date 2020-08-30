EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise Yayın Akışı Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullarda covid19 çıktığı için, öğretmenlerin okullara gelmemesi yönünde yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğunu, "4,5 milyon kamu personeli işinin başında, bankacılar işinin başında, 1 milyon sağlık personeli işinin başında, öğretmenler de işinin başında olacak" dedi.