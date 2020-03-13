EBA Şifresi Nasıl Alınır? EBA Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?  EBA Erişim Bilişim Ağı Nedir? Uzaktan Eğitim Dersleri ve Bedava İnternet

Uzaktan eğitim TRT'nin yeni bir kaç kanal üzerinden verilecek. Ayrıntılarını paylaşacağız.

EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifremi unuttun ne yapmalıyım?

EBA üzerinden uzaktan eğitim evde öğretim programı uygulanacağı için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz EBA şifre kullanımı ve şifresi nasıl alınır? şifremi unuttum giremiyorum gibi soruları korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte EBA üzerinden 23 marttan itibren öğrenciler uzaktan eğitime başlayacak olması en çok aranan kelimler kapsamında...

Kamusaati.com ekibi olarak sizler için EBA eğitimde bilişim ağı sistemine giriş ve EBA üzerinden şifresini unutan öğrenciler için şifre alma yöntemlerini anlatacağız. En çok sorulan sorulardan birisi "EBA giriş şifresi nasıl alınır ve şifremi unuttum" nasıl temin edebilirim oldu. Bu haberimizde bunu detaylı şekilde siz okurlarımıza açıklıyoruz.



Gerek öğrenciler gerekse öğretmenler tarafından sıklıkla tercih edilen platformlardan olan EBA'ya giriş yapmak çok kolay arkadaşlar. Aşağıda yer alan yazımızda sizler için EBA'ya giriş yapmak için öğrenci şifresi nasıl oluşturulur anlatmaya çalıştım. Çok basit bir şekilde şifre oluşturarak EBA platformunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

EBA'ya Öğrenci Şifresi Almak

İlk olarak e-okul yardımıyla tek kullanımlık şifre alabilirsiniz. www.eba.gov.tr adresine giriş yapınız ve aşağıda resmi de bulanan web sayfasında sağ üst köşe tarafında bulunan sağ yukarıda yer alan öğrenci butonuna tıklayınız .Karşınıza gelen EBA Hesabı Oluştur(E Okul) butonuna tıklayınız. Ardından Karşınıza gelen ekranda güvenlik kodu, tc kimlik nosu, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı seri no ya da cilt nosunu yazarak giriş yapınız. Bundan sonraki aşamada yeni kullanacağınız EBA giriş şifresini belirlenmeniz istenecek. İsterseniz mail adresi ya da telefon nosunu da yazarak şifre unutma gibi durumlarda kolay bir şekilde şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Kamusaati.com ekibi olarak umarız eba'ya öğrenci şifresi nasıl alınır sorunuza cevap bulmanız konusunda yardımcı olmuşuzdur. Ayrıca bir de velilerde EBA'ya aktif bir şekilde girebilirler.

Veli Aracılığıyla EBA İçin Nasıl Şifre Oluşturulur

www.eba.gov.tr adresine giriş yaptıktan üsteki resimlerde belirten öğrenci kısmının yanında Veli Kısmı anasayfanın sonra sağ üst köşede yer alan veli butonuna tıklanır. Ekranda açılan e-devlet kapısı aracılığıyla e-devlet şifresi ile eba'ya giriş yapılabilir. Ve tek kullanımlık bir şifre oluşturulabilir.



Ya da öğretmeniniz EBA'ya giriş yaparak sizlere tek kullanımlık şifre de verebilirler. Daha sonra bu tek kullanımlık şifren ile EBA'ya giriş yaparsın ve şifreni değiştirmen için gerekli olan ekran karşına çıkar ve bu şekilde şifreni değiştirebilirsin.

Kısaca EBA'ya giriş yapmak için kendiniz E-okul bilgileri ile giriş yapıp daha sonra kendi şifrenizi oluşturabilir ya da veli ve öğretmenlerinizden geçici tek kullanımlık şifre aldıktan sonra EBA platformuna girip kendi şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Öğretmen Nasıl EBA Şifresi Verir

Eba şifresi nasıl verilir diye özellikle öğretmen arkadaşlardan da çok fazla soru geliyor. Öğretmen hesabınızla yani MEBBİS şifreniz ile ya da E devlet hesabınız ile EBA ya giriş yapınız daha sonra üst köşede yer alan menüden öğrenci şifre verme bölümüne tıklayınız.

BA'ya girmek için detaylı bilgiler aşağıdaki görselde detaylı açıklanmıştır:







Eba öğretmenin şifre vermesi

Daha sonra sizlerden öğrencinizin TC Kimlik nosunu girmenizi isteyecek. Öğrencinizin TC kimlik nosunu giriniz ve şifresini veriniz. Öğrenciniz şifreyi aldıktan sonra 5 gün içerisinde EBA ya giriş yapıp şifresini değiştirmek zorunda.

EBA giriş şifresi oluşturmak bu kadar basit arkadaşlar. Yapamadığınız yerleri yorum yaparak sorabilirsiniz