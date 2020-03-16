EBA Nasıl Kullanır? EBA İçerikleri ve EBA Kullanım Videosu Tıkla İzle !!!

Eğitim Bilişim Ağı EBA'ya nasıl giriş yapılır?, EBA Kod nedir, video nasıl kullanılır?, EBA Sayfam alanı nasıl kullanılır?, Nasıl ileti paylaşılır?, Yeni şube nasıl eklenir?, EBA kullanım simülasyonları Nasıl kullanılır? Eba Kullanım Klavuzu, EBA kullanım Videosu Detaylar Haberde...

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EBA'ya nasıl giriş yapılır?, EBA Kod nedir, video nasıl kullanılır?, EBA Sayfam alanı nasıl kullanılır?, Nasıl ileti paylaşılır?, Yeni şube nasıl eklenir?, EBA kullanım simülasyonları Nasıl kullanılır? Eba Kullanım Klavuzu, EBA kullanım Videosu Detaylar Haberde...

Korona virüs nedeniyle hükümetimiz 16 Mart tarihinden itibaren ilköğretim lise ve üniversite okullarını bir hafta olarak geçici olarak tatil etmişti ama ülkemizin içinde bulunduğu durum coronavirüs tedbirler açısından gitgide geniş bir kapsam kazanınca ilköğretim lise ve ortaokullar 24 Mart'tan itibaren eğitim öğretime erişim Bilişim ağı Eba kullanarak eğitim öğretimlerine uzaktan eğitim olarak devam edecek.

Kamusaati.com Olarak bizde sizler için bugüne kadar Çoğu kişi tarafından bilinmeyen Eba sistemini sizler için nasıl kullanacağını video haber olarak yayınladık Ayrıca aşağıda bulunan linke tıklayarak EBA şifresi alınır? Eba sistemine nasıl giriş yapılır? Eba erişim Bilişim ağı nedir?

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