e okul öğrenci girişi yap | E Okul ile karne notları görüntüleme: Karne notlarına nasıl bakılır? 2021 MEB E-Okul E-Karne (Sanal) görüntüleme ekranı!

E okul giriş nasıl yapılır? Bugün karne günü... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre birinci dönemin sonuna gelindi. Koronavirüs salgının nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken bugün verilecek karneler elektronik ortamda olacak. Peki, e-karne nasıl görüntülenir? Bu dönem karnedeki notlar neye göre belirlendi? İşte karne notları ekranı...

E Okul'dan karneye nasıl bakılır? 2021 MEB E-Okul E-Karne (Sanal) görüntüleme ekranı!

E Okul üzerinden E-Karne görüntüleme işlemi, bugün pek çok öğrencinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Uzaktan eğitim süreci dolayısıyla karneleri de sanal ortamdan verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu işlemi E-Okul aracılığıyla gerçekleştiriyor. E-Okul'dan karneye nasıl bakılır sorusu ile aldıkları belgeleri ve karnelerini görüntülemek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden detayları öğrenmek istiyor. İşte, E-Okul'dan 2021 karne görüntüleme ekranı

E-Okul karne görüntüleme ekranı 22 Ocak Cuma günü ilk dönemin sonlanması ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündemindeki konu oldu. Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bugün içerisinde karne notları ekranına erişimleri de mümkün olacak olan öğrenciler, karnelerini birkaç adımda görüntüleyebilecek. İşte, 2021 E Okul karne görüntüleme ekranı

Karne notları nasıl görüntülenir? MEB kararı ile elektronik ortamda verilmesi plananlanan ilk dönem karneleri bugün alınıyor. Öğrenciler heyecanla karne notlarını bekliyor. Peki, e okul giriş ile e karne nasıl görüntüleniyor? Karne notları neye göre belirlendi? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne görüntüleme.

E OKUL İLE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

22 Ocak itibariyle E okul sistemi ile karneler elektronik ortamda verilecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı karneleri e okul sistemi üzerinden paylaşacak.

E okul resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik ve okul numaraları ile karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşılacak.





KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olmayacak.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

E OKUL SİSTEMİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-OKUL İLE KARNELERE NASIL BAKILIR?

Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz." Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın. Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

KARNELER SANAL ORTAMDA

Pandemi döneminde hareketliliği arttırmamak adına bu dönem için karne törenleri iptal edildi. İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verilecek. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek.

NOTLAR DEVAMA GÖRE

Bakanlık 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Daha sonra ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen veliler okul yönetimine başvurabilecek.