E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK E-Kurs Başvuru 2022

E-Kurs Başvurusu 2022

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başvurusu

E-Kurs Başvuru 2022 Öğrenci Girişi

E-Kurs Başvurusu 2022

E-kurs başvurusu nasıl yapılır, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı. 8. ve 12. sınıflar ve mezun öğrenciler için destek ve eğitim kursları için başvurular başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru sürecinin 4 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında başlayacağını duyurdu. Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nasıl yapılır? yazımızın devamında yer alıyor.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başvurusu

Geçtiğimiz yıl Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular 24-30 Ağustos tarihleri arasında alınmıştır. Destekleme ve Yetiştirme kursları, kurs merkezi başvuruları 16 Ağustos’tan itibaren alınmış olup, Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos, öğrenci başvuruları ise 24-30 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştır.

E-Kurs Başvuru 2022 Öğrenci Girişi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitimine destek amacıyla verilecek online derslere öğrenci girişi https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci giriş butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçeneği seçebilirsiniz. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş işlemini gerçekleştirebileceksiniz.