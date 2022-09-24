E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK E-Kurs Başvuru 2022
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E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK E-Kurs Başvuru 2022
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklanan E-Kurs ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başvuruları başladı...