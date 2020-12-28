Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat'a kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının etkin şekilde devam etmesi nedeniyle, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'a ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat'a kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat'a kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının etkin şekilde devam etmesi nedeniyle, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'a ertelendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2020'nin son kabine toplantısı yapıldı. Koronavirüs salgınına yönelik ilave tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunu bilgilendirdi. Vaka sayılarındaki düşüşün dikkatle takip edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, vatandaşlardan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını istedi. "YÜZ YÜZE EĞİTİME VERDİĞİMİZ ARAYI 15 ŞUBAT 2021'E KADAR UZATIYORUZ" Gelişmelerin ümitvar olduğunun görüldüğünü ifade eden Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.