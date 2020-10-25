Birkaç dakikayla KPSS'ye giremeyenler 2020 KPSS Ön Lisans oturumuna geç kalanlar, yine sahnedeydi. Biri bina etrafında dolaşırken sınavı kaçırdı, diğeri 2 dakika geciktiği için gözyaşı döktü.

Birkaç dakikayla KPSS'ye giremeyenler

Birkaç dakikayla KPSS'ye giremeyenler 2020 KPSS Ön Lisans oturumuna geç kalanlar, yine sahnedeydi. Biri bina etrafında dolaşırken sınavı kaçırdı, diğeri 2 dakika geciktiği için gözyaşı döktü.

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, saat 10.15'te başladı.

Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı.

Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

GÖREVLİLER ZAMANINDA UYARDI

Eğitim Fakültesi önünde ise dakikalarca kuyrukta bekleyen adaylara sınav merkezi önünde koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve ıslak mendil dağıtıldı.

Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı.

SINAVDAN 10 DAKİKA ÖNCE GELDİ ANCAK…

Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

Bu sırada koşarak binaya gelen bir kadın, eliyle kapıyı açarak içeri girdi ancak polis ekipleri tarafından geç kaldığı gerekçesiyle binadan çıkarıldı. Saat 10.05'te kapıya gelen bir kadın aday da sınava alınmadı.