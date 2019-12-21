Bir AKP Belediyesi Öğrencilere Jest Yaptı! Ağrı Belediyesi Halk Otebüsleri

Bir AKP Belediyesi Öğrencilere Jest Yaptı!

AKP’li Ağrı Belediyesi, il Genelinde öğrencilerin ulaşım ücretlerinin 25 kuruş olmasına ilişkin karara vardı. Kararı Belediye Başkanı Savcı Sayan duyurdu. Ağrı'da öğrenciler artık 1.50 kuruş yerine 25 kuruş ödeme yapacak

Ağrı Belediyesi tarafınca yeni alınan 66 halk otobüsünün tanıtımını yapıldı. Belediye Başkanı Savcı Sayan, hizmet vermeye başlayan araçların öğrenci tarifesinin 25 kuruş olduğunu bildirdi.

Ağrı'nın tarihi bir gün yaşadığını dile getiren AKP'li başkan ''66 aracımızla ulaşımda yeni bir ve sürece imza attı. Bugün Allah'ın izniyle startımızı veriyoruz,Şehir turuyla araçlarımızı da halkımıza tanıtıyoruz. İki gün boyunca ücretsiz bir şekilde araçlarımızdan faydalanabilirler Pazartesiden itibaren yetişkinler için 1 buçuk lira, hastabüsler için 1 lira öğrenciler için 25 kuruş ödeyeceksiniz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Halkın büyük bir teveccühü vardı. Çok sevindiklerini gördüm, bende mutlu oldum. Halk mutlu oldukça ben mutlu oluyorum, özelliğimizde bu. Biz halkı mutlu etmek için onlara hizmetkârlık edeceğiz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ağrı Doğu'nun parlayan yıldızı olacak” diye konuştu

NE KADARDI, NE KADAR OLDU?

Başkan Sayan, şehir içi ücret tarifelerini sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu

Buna göre; yetişkinler 2 TL yerine 1,5 TL, hastabüs yolcuları 1,5 TL yerine 1 lira, öğrenciler ise 1,5 TL yerine 25 kuruş ödeyerek ulaşım hizmetinden faydalanacak

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