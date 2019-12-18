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BİLSEM Sınav Tarihlerinde Şok Değişiklik Yapıldı!

BİLSEM Sınav Tarihlerinde Şok Değişiklik MEB BİLSEM BİLSEM Sınavları ne zaman Yapılacak BİLSEM İtiraz Süreleri BİLSEM Nedir

BİLSEM Sınav Tarihlerinde Şok Değişiklik Yapıldı!
18 Aralık 2019 Çarşamba 14:12

BİLSEM Sınav Tarihlerinde Şok Değişiklik

BİLSEM Sınav Tarihlerinde Şok Değişiklik MEB BİLSEM BİLSEM Sınavları ne zaman Yapılacak BİLSEM İtiraz Süreleri BİLSEM Nedir

BİLSEM NEDİR?

bilsem

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim merkezlerinde eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeye çıkarmak için devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim veren kurumlardır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmaktadır ve  birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir

Merakla beklenen Bilsem sınav sonuçları bugün MEB tarafından açıklanacağı bilgisi gelmişti. Ancak bugün yapılan açıklama ile BİLSEM mülakat sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihin değiştiği duyuruldu. BİLSEM mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen yazılı açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. İşte BİLSEM sınav sonuçların dair detaylı bilgiler;

BİLSEM sınavı 2020 Klavuzu MEB tarafından yayınlandı özel yetenekli çocukların katıldığı tarama sınavları 4 Ocak Tarihinde açıklanacak 19 Nisan'a kadar devam edecektir. Bireysel Bilsem sınavları  için ise1 Haziran İle 28 Ağustostarihleri aralığında yapılacak

Sınav sonuçları ise 4 Eylül 2020  tarihinde belli olacak.Ayrıca gurup tarama sınavı ise 4 Ocak -19 Nisan 2020 aralığında yapılacak olup 22 Nisan 2020 tarihinde sonuçları belirlenecektir

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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