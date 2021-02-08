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Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili Son Dakika Paylaşımı Yaptı!

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili Son Dakika Paylaşımı Yaptı!

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili Son Dakika Paylaşımı Yaptı!
08 Şubat 2021 Pazartesi 12:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması

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