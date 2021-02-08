Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili Son Dakika Paylaşımı Yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması