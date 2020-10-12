Bakan Selçuk: Tabletlerin dağıtımı bu hafta başlıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpeyi devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaret etti. Bütün köy okullarımızın açılıyor olmasının sevinci içerisindeyiz. İl ve ilçe hızısıhha kurulları, okulların açılışı, ihtiyacı hususunda gayret içerisindeler. Önemli bir ihtiyacımız tablet ihtiyacı, bu ihtiyacı büyük oranda EBA televizyonu tarafından karşılanıyor. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpeyi devam edecek.