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Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!

Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor! Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor! Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım

Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!
16 Kasım 2020 Pazartesi 13:38

Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!

 Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!  Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor! Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."

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