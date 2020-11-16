Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!

Gençlik lideri, yönetim ile gençler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimleri ifade etmektedir. Farklı alt başlıkları da bulunan gençlik liderliği için yetiştirme eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Peki, gençlik lideri nedir ve gençlik lideri belgesi nasıl alınır? İşte, gerçekleştirilen eğitimlerin adımları ve konu hakkında bazı bilgiler