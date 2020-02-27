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Bakan Açıkladı İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni Olacak

İlkokullarda beden eğitimi dersi var mı ?, Beden eğitimi öğretmeni olacak mı? İlköğretim okullarında Beden eğitimi Öğretmeni atanması yönünden bakan Kasapoğlu, "İlkokullarda beden eğitimi olacak. Cumhurbaşkanımız bu konudaki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdı " dedi

Bakan Açıkladı İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni Olacak
27 Şubat 2020 Perşembe 19:18

Bakan Açıkladı İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni Olacak

Kasapoğlu, "İlkokullarda beden eğitimi olacak. Cumhurbaşkanımız bu konudaki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdı " dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son zamanlarda çok önemli  bir konuya değindi  "İlkokullarda beden eğitimi muhakak bulunmalı ve yer verilmesi için gerekeni yapacağız. Cumhurbaşkanımız bu anlamdaki bildiri si Milli Eğitim Bakanımıza verdi" diye anlattı .

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Amasya Üniversitesi öğrenci toplulukları ile rektörlük konferans salonunda söyleşide buluştu . Söyleşide online olarak mini bir bilgi yarışması da gerçekleştirildi. Bir talebe ön okullarda beden eğitimi konulu dersin tekrar dönüp dönmeyeceği ve bu konuda bakanlığın bir çalışmasının  olup olmadığını çok merak ettiğine değindi ve soruyu yöneltti  öğrencinin sorusunu yanıtsız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, "İlk ekip toplantısında gündeme taşıdığım bir konuydu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız da bu konuda ki isteği açıktır Milli Eğitim Bakanımıza o günkü etkinlik te . O süreç işliyor inşallah, İlkokullarda beden eğitimi olacak e bunun yanında da tabi sporu sevdirmeyi, spora uzanmaya yönelik ekstra projelerimiz mevcut . Biz sadece ilk eğitimde değil ana sınıflarına kadar bu işi daha erken süreç içerisinde olmasını planlıyoruz. Yüzme projemiz yine bu anlamda farklılık  federasyonlarla gerçekleştirdiğimiz  ana sınıflarına kadar hayata geçirilmiş projeler mevcut ve ögrenci taleplerine oluşturacağız . İnşallah her birini  tek tek yapacağız" diye anlattı.

Söyleşi sonunda Bakan Kasapoğlu'na kendi portresi ve tablo armağan olarak verildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Beden Eğitimi öğretmeni #Beden Eğitimi #İlkokullarda Beden
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