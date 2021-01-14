Azerbaycan hükümeti burs duyurusu

Azerbaycan hükümeti burs duyurusu Burs Başvurusu Nasıl yapılır Kimler Burs Alabilir? Burs Başvurusu Nereden Yapılır?

Azerbaycan Hükümetince, Hükümetimiz emrine 2021-2022 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora, genel tıp/uzmanlık alanlarında toplam 2 adet burs tahsis edilmiştir.

Verilen Bursun Türü

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Genel Tıp/Uzmanlık Alanlarında Toplamda 2 Adet Burs

İlk Başvuru Tarihi

07/01/2021

Son Başvuru Tarihi

07/02/2021

Mülakat Tarihi

Mülakat Tarihi MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü resmi sayfasından duyurulacaktır.

Azerbaycan Hükümeti tarafından, 2021-2022 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere "lisans, yüksek lisans, doktora ve genel tıp/uzmanlık" alanlarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına toplam 2 adet burs sağlanacaktır.

Burs neleri kapsamaktadır?

-Eğitim ücreti

- Uluslararası uçuş masrafları (yılda bir kez, ekonomi sınıfı)

- Aylık ödeme (yemek, konaklama masrafları ile kamu hizmetlerini karşılamak için aylık 800 AZN harçlık)

- Sağlık sigortası

- Vize ile kayıt ücretleri

NOT: Başvurular posta yolu ile yapılacaktır.

Adayların, mülakat tarihine kadar aşağıda yer alan evraklardan 3 adet hazırladıkları başvuru dosyalarını,

"MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA" adresine posta yolu ile ulaştıracaklardır.

Mülakat tarihinden sonra ulaşacak dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta/kargo sürecinde yaşanabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

BAKANLIĞIMIZA POSTA YOLU İLE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1. Türkçe başvuru formu,

2. Azerbaycan başvuru formu,

3. Diploma fotokopisi veya Transkript,

4. Pasaport fotokopisi,

5. Sağlık Raporu (AIDS/HIV, Hepatit B ve C test sonuçlarını içeren)

6. Özgeçmiş (CV),

7. Motivasyon Mektubu,

8. Dil belgesi (varsa)

9. Adli sicil belgesi

*Bütün belgeler 3'er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde hazırlanmalıdır.

*Tüm belgeler İngilizce veya Rusça diline çevrilmiş ve noter onaylı olmalıdır.

BURSLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1. Burs kapsamı dışında olan giderler adaya aittir

2. Lisans ve genel tıp alanlarına başvuru yapacaklar 25 yaşın altında olmalıdır.

3. Yüksek lisans ve uzmanlık başvurusu yapacaklar 30 yaşın altında olmalıdır.

4. Doktora başvurusu yapacaklar 40 yaşın altında olmalıdır.

5. İngilizce dil yeterliliği zorunlu olmamakla beraber tercih sebebidir. Dil yeterliliği lisans programları için en az IELTS 5, TOEFL 40, diğer programlar için en az IELTS 5.5 TOEFL 50 olmalıdır.

6. Sağlık raporu (HIV, Hepatit B ve C test sonuçlarını içeren)

SIK SORULAN SORULAR:

1. İngilizce yeterlilik belgesi (IELTS, TOEFL) zorunlu mu?

- İngilizce yeterlilik belgesi zorunlu değildir ancak tercih edilmektedir.

2. Genel sağlık durumuna ilişkin belge için özel bir form var mı?

- Bu belge için özel bir form bulunmamaktadır. Ancak, belgenin HIV / AIDS, Hepatit B ve C testlerini içermesi ve uluslararası kabul görmüş bir hastane tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

3. Burs için bireysel olarak başvuru yapabilir miyim?

- Hayır, doğrudan gönderilen başvuruların dikkate alınmayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz. Adaylar, ülkenin ilgili devlet kurumları(Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından resmi olarak aday gösterilmelidir.

4. Başvurumu nereye ve nasıl sunmalıyım?

- İstenen belgeler 3 nüsha olacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığına posta yolu ile ulaştırılacaktır.

5. Üniversitelere ayrıca başvuru yapmalı mıyım?

- Üniversitelere ayrıca başvuru yapmanız gerekmemektedir. Kısa aday listesine giren adayların belgeleri Seçim Komitesi tarafından üniversitelere gönderilecektir.

BİLGİ İÇİN:

Adaylar, ihtiyaç duyulan detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabileceklerdir:

http://studyinazerbaijan.edu.az

İletişim:

Murat YILMAZER Tel: 0312 413 19 07 e-posta: [email protected]

İnci BALAMİR Tel: 0312 413 19 42 e-posta: [email protected]

NOT: Pandemi nedeniyle dönüşümlü çalışılmaktadır. Bu nedenle e-posta üzerinden sorularınızın iletilmesi tavsiye olunur.

ADRES:

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA