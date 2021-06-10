'Andımız' kararının gerekçesi açıklandı

Danıştay, okullarda öğrenci andının okutulmamasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Açıklamada, davanın sadece andın okutulup okutulmamasına dair olduğu anımsatılarak, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

"MEB'E TAKDİR HAKKI TANIYOR"

Öğrenci andının halen eğitim materyali olarak kullanıldığına dikkati çeken Danıştay, "Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Yasa, Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle sadece öğrenci andının her sabah topluca okutulmasına son verildiği bildirildi.