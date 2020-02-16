7+1 Eğitim Modeli ile öğrencilere iş İmkanı Sağlanıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık, 7+1 Eğitim Şekili ile alakalı, "Öğrencilerimiz öğrendiklerini ,uygulayarak becerilerini öne çıkarark bütünleştiriyorlar ve uygulamaya gittikleri işletmelerde çoğunlukla işe başlayarak ilerleyecekler.

Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık, 7+1 Eğitim Modeli ilgili, "Talebelerimizi öğrenimlerini, becerileriyle tamamlıyor ve uygulamaya başvurdukları kurumlara genellikle işe başlayarak yollarına devam ediyorlar. İstihdamı çoğaltmak adına, işsizliğin de bir nebze önüne geçebilmek için elimizden gelen her türlü katıyı ve desteği sağlıyoruz" diye belirtildi.

Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Okulu bitirip diplomaya kavuşmadan önce 4 aylık süre boyunca öğrencilere iş tecrübesi kattıklarını açıkladı. Rektör Sarıbıyık da , aynı uygulamayı meslek okulları kapsamında , fakültelerde ve enstitüde de hayata yansıtıyor öğrencileri iş hayatına hazırladıklarına aktaran birçok öğrencinin aynı iş yerlerinde ya da iş deneyimi sebebi ile başka bir işletmede işe başladıklarını anlattı

7+1 sistemiyle staj gördüğü iş kurumunda işe alınan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Duygu Uzunkaya, 7+1 stajı sona ardikten tecrübeleri çoğaltarak aynı iş kurumunda işe alındığını görevlendirildiğini açıkladı.Ayrıca işe Konsantire olma konusunda hiçbir zorluk olmayacağına değinildi

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