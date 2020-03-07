2500 öğretmen istihdam edilmeye Hazır! Cezaevlerine Okul Hizmeti Başlıyor.Hükümlülerin tamamını kapsayacak..Cezaevine Öğretmen alımları ne zaman yapılacak İşte Detaylar..

2500 öğretmen istihdam edilmeye Hazır! Cezaevlerine Okul Hizmeti Başlıyor.Hükümlülerin tamamını kapsayacak..Cezaevine Öğretmen alımları ne zaman yapılacak İşte Detaylar..

2500 öğretmen istihdam edilmeye Hazır! Cezaevlerine Okul Hizmeti Başlıyor.Hükümlülerin tamamını kapsayacak..İşte Detaylar

Adalet Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile çok geniş çaplı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalamaya başladı.

Bakanların 9 Mart Pazartesi günü tamamlayacağı işbirliği protokolü dahilinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde annesinin veya babasının yanında barınma çabası vermekte olan tüm hükümlüler 3-6 yaş grubu çocuklara özellikle kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla ve tüm yaş guruplarına hitap eden bir eğitim anlayışı başlayacak gençler için ise yeni proje dahilinde tüm lise ve meslek lisesi gurupları hayata geçirilecek .

Protokol dahilinde işyurtlarındaki hükümlü ve tutukluların işyerleri içinde 4 sene ye kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim kurumlarında hem çalışıp hem de eğitimlerini bitirmeye ve burada lise bitirme fark konulu dersleri de görerek aynı durumda lise diploması almaları mümkün olacak .

Ceza infaz kurumlarındaki Tüm tutuklulardan Ortalama 60 bininin mesleki eğitim bölümlerinde , 40 bininin ise eğitim programlarından tam gün ve devamlı olacak şekilde yararlanacağını anlatmakta.

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