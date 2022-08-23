2022 eğitim öğretim yılında, yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bu alanda atılacak adımlara da değindi.

"Yardımcı kitapları ücretsiz dağıtacağız"

Erdoğan, yeni dönemde okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz.

Bu yıl ders kitaplarının yanısıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi." dedi.