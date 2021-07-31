2021 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri… Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman? 2021 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak. 2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini ÖSYM sınav takvimi içerisinde paylaştı. Takvim içerisinde, başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sınav sonuçların açıklanma tarihi yer alıyor. Sınav merkezi, sınava girecek olan adayları 15 dakika kuralı üzerinden uyarıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavları (Lisans) üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava girecek adaylara açıklamalarda bulundu. KPSS başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde başladı, 14 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Geç başvuru tarihi 22 Haziran – 23 Haziran 2021 olarak açıklandı. KPSS sınavı ne zaman? KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM’nin sonuç sayfasında açıklanacak. 15 dakika kuralı! Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15’te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00’da girmeleri gerekiyor. 10.00’dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.