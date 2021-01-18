2021 AÖF final sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavı saat kaçta? Sınav giriş ekranı

Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavında tarihler belli oldu. Aof Sınav Takvimi açıklandı Birçok öğrenci bu gelişme sonrası 2021 AÖF final sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta? Aof Çıkmış sorular AofKayıt yenileme AOF online sınav gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar. AÖF sınav giriş ekranı...

Güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Online olarak gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri için sınav takvimi belli oldu. Sınav giriş ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. 2021 AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.' denildi. 1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri: 16 Ocak 2021 Cumartesi 17 Ocak 2021 Pazar 18 Ocak 2021 Pazartesi 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri: 23 Ocak 2021 Cumartesi 24 Ocak 2021 Pazar 25 Ocak 2021 Pazartesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler güz dönemi final sınavlarını 16-17 Ocak tarihlerinde yapacak. 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

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